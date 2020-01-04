2020-01-04T18:28:02+03:00
Происшествия

Куртки спортивные, три, унес из магазина петербуржец, но был пойман с поличным

Наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, похитившего товара на 32 тысячи рублей
Петр КИБЕР
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Куртки замшевые, то есть спортивные. Три.Куртки замшевые, то есть спортивные. Три.Фото: кадр из фильма
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Весь 2020 год и ближайшие пару лет рискует провести за решеткой житель Санкт-Петербурга, решивший приодеться забесплатно. Вечером 3 января он пришел в спортивный магазин на Гражданском проспекте, и действуя по заветам А.С. Шпака («куртки замшевые, три») схватил вещи поценнее, дал деру.

- Злоумышленник за открыто похитил три спортивные куртки на сумму в 32 тысячи рублей, а затем попытался скрыться. Работница магазина предприняла попытку остановить грабителя и побежала за ним, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

Свидетелем этой картины оказался наряд вневедомственной охраны, проезжавший мимо. Стражи порядка решили восстановить законность и быстро догнали убегавшего с куртками в охапку злоумышленника.

Похищенное вернули в магазин, а самого грабителя передали в руки полиции. Там мужчине объяснили, что его деяния попадают под уголовный кодекс, а перспективе светит тюрьмы. Точную степень наказания определит уже суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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