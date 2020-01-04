2020-01-04T20:06:05+03:00
Общество

МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде 5 января в Петербурге и Ленобласти

Погодные сюрпризы сильнее всего заметят автомобилисты
Петр КИБЕР
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5 января петербуржцев ждет гололед и сильный ветер.5 января петербуржцев ждет гололед и сильный ветер.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Погода в Петербурге - символ изменчивости. Утром 4 января светило солнце, днем пошел снег, а к вечеру он уже растаял. При этом ночью горожан ждет небольшое похолодание, которое превратит дороги в каток. А уже на завтра МЧС пугает усилением ветра.

- По сведениям гидрометцентра 5 января в Петербурге и Ленинградской области ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах гололедица, -сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Заметнее всего непогода будет для автомобилистов, которым не стоит превышать скорость, зато необходимо включать фары и держать дистанцию. Тем более, что в понедельник природа вновь преподнесет сюрприз.

- 6 января местами ожидается метель. Днем местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Утром и днем на дорогах ожидается сложная обстановка, - предупреждают спасатели.

Кроме трудностей на дорогах, петербуржцам и жителям области грозят оборванные из-за налипания снега провода, упавшие деревья и поваленные рекламные щиты с прочими конструкциями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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