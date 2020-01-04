2020-01-04T20:47:42+03:00
Дом. Семья

В Мурино в подъезд многоэтажки выбросили кошку в переноске

Мурлыке, которую выгнали из дома «с вещами», искали и нашли новых хозяев
Петр КИБЕР
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Выброшенной в подъезд кошке из Мурино нашли новых хозяев. Фото: vk.com/unreleased_dtpВыброшенной в подъезд кошке из Мурино нашли новых хозяев. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Жители Мурино искали и нашли новый дом для кошки, которая в одночасье стала ненужной прежним хозяевам и оказалась на лестнице, что называется, «с вещами». Брошенную в подъезде многоэтажки мурлыку заметили небезразличные горожане.

- Мурино, Екатерининская 22 корпус 1. Выставили кошку в парадную, в пакете лоток миски и корм. Соседи взяли на передержку, ищем новых хозяев, - написали в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители.

При этом кошка сидела в запертой переноске неизвестно сколько. Первым предположением было, что кошка надоела из-за того, что метила углы в квартире. Правда с таким оправданием любители животных категорически не согласились. Можно приучить питомца к лотку, кастрировать, но не выбрасывать, как надоевшую вещь.

- В ее глазах пустота, нельзя так с животными! Люди, как вы страшны и жестоки. Хочу верить в Ангела этого существа, который сможет ему вернуть веру в человека, - прослезились под фото кошечки пользователи соцсетей.

Впрочем, конец истории оказался счастливым. Всего через сутки пушистая обитательница Мурино обрела новый дом. Остается надеяться, что снова в подъезд ее не выбросят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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