Петербургские ученые нашли рецепт от пробок: все очень просто
Пробки - бич практически любого современного мегаполиса. Где-то с ними борются успешно, где-то не очень. Свой взгляд на проблему представили математики из Санкт-Петербургского госуниверситета. Впрочем, рецепт оказался простым и очевидным.
- Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах, - пишет «Российская газета».
В монографии, опубликованной в немецком издательстве Springer, говорится, что для уменьшения заторов в городе нужны...широкие дороги. При этом необходимо расширять весь маршрут, иначе возникнет «бутылочное горлышко»и все пойдет насмарку.
Там, где расширить дороги невозможно, нужно запрещать на них парковку. Как на Невском проспекте, к примеру. Второй этап - единая навигационная система для всех участников движения, которая будет направлять водителей мимо загруженных участков.
Также авторы монографии предлагают делать выделенные полосы для электротранспорта и пускать на них электромобили. Последнее - не столько для избавления от пробок, сколько ради экологии.
ИСТОЧНИК KP.RU