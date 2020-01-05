Петербургские ученые нашли рецепт от пробок: все очень просто

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:41:01+03:00

Чтобы избавить город от пробок, дороги должны быть широкими, а навигация единой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Для этого нужны широкие дороги и единая система навигации

Изменить размер текста: A A

Пробки - бич практически любого современного мегаполиса. Где-то с ними борются успешно, где-то не очень. Свой взгляд на проблему представили математики из Санкт-Петербургского госуниверситета. Впрочем, рецепт оказался простым и очевидным.

- Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах, - пишет «Российская газета».

В монографии, опубликованной в немецком издательстве Springer, говорится, что для уменьшения заторов в городе нужны...широкие дороги. При этом необходимо расширять весь маршрут, иначе возникнет «бутылочное горлышко»и все пойдет насмарку.

Там, где расширить дороги невозможно, нужно запрещать на них парковку. Как на Невском проспекте, к примеру. Второй этап - единая навигационная система для всех участников движения, которая будет направлять водителей мимо загруженных участков.

Также авторы монографии предлагают делать выделенные полосы для электротранспорта и пускать на них электромобили. Последнее - не столько для избавления от пробок, сколько ради экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU