В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:28:40+03:00

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Полицейские Сланцевского района Ленинградской области расследуют дело о смерти 28-летнего жителя деревни Выскатка, чье тело было найдено 4 января на дне дренажного колодца. Труп обнаружила женщина, которая и позвонила по «02».

- 04.01.2020 в 15:00 в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что у заброшенной котельной лежит тело молодого мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место оперативники установили, что на трупе имеются гематомы и ссадины, что указывает на насильственный характер смерти. Проще говоря - убийство. Позднее выяснилось, что погибшим был безработный мужчина 1991 года рождения, который с 31 декабря находился в розыске, как пропавший.

Вскоре стражи порядка задержали троих безработных в возрасте от 18 до 23 лет, которых подозревают в преступлении. Еще один вероятный соучастник объявлен в розыск.

Следственным управлением СК России по Ленобласти заведено дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU