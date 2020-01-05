2020-01-05T10:55:52+03:00
Спорт

В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках

Команда отряда номер три со счетом 8:2 разгромила второй отряд
Петр КИБЕР
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Под Архангельском для осужденных проходит зимняя спартакиада. Фото: УФСИН по Архангельской области.Под Архангельском для осужденных проходит зимняя спартакиада. Фото: УФСИН по Архангельской области.
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Новогодние праздники они и в тюрьме праздники. Так УФСИН Архангельской области устроило традиционную спартакиаду для своих подопечных. В Исправительной колонии номер семь в Лесной Речке, к примеру, играли в хоккей на валенках.

- После инструктажа по технике безопасности и объяснений правил игры, команды отрядов № 2 и №3 вышли на поле. В первые два периода противостояние было равным - 2:2. Однако в третьем игровом отрезке команда отряда № 3 вырвалась вперед и разгромила противника, окончив матч со счетом 8:2, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Но на этом зимняя спартакиада не закончилась. В воспитательной колонии для подростков прошли соревнования по снежному регби, которые посетили представители архангельской федерации этого вида спорта. Матч между командами «Зенит» и «Архангел» закончилась победой первых со счетом 10:2.

А в это же время осужденные из колонии №14, что в Вельске, прыгали в мешках, перетягивали канаты и покоряли ледяной столб.

В руководстве архангельского УФСИН уже пообещали поощрить наиболее отличившихся участников соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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