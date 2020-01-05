2020-01-05T12:46:57+03:00
Происшествия

Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери

По словам заявителя, работник АЗС проявлял сексуальное влечение к собственному ребенку
Петр КИБЕР
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Полиция разбирается с обвинением жителя Кронштадта в растлении малолетней дочери.Полиция разбирается с обвинением жителя Кронштадта в растлении малолетней дочери.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Кронштадтского района проводят проверку после заявления местного жителя, который обвинил знакомого в сексуальном насилии над собственным ребенком. Естественно, что все подобные случаи рассматриваются крайне внимательно.

- От мужчины 1967 года рождения, неработающего, поступило сообщение о том, что в течении 2019 года его 46-летний знакомый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери 2013 года рождения, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, все происходило в одной из квартир дома по улице Аммермана. Других подробностей мужчина не рассказал. Полиция отреагировала на сигнал и 4 января был задержан подозреваемый, работающий в Кронштадте заправщиком на АЗС. С него были взять показания и обязательство о явке. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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