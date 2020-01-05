2020-01-05T13:35:58+03:00
Общество

В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок

Местная ГИБДД выписала около тысячи штрафов за отсутствие световозвращателей на одежде
Петр КИБЕР
Поделиться:
Фликеры отражают свет фар и помогают сделать пешехода заметнее. Даже такой маленький брелок может спасти жизнь.Фликеры отражают свет фар и помогают сделать пешехода заметнее. Даже такой маленький брелок может спасти жизнь.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Почти на полмиллиона рублей пешеходов-невидимок оштрафовали за 2019 год в Карелии. Местные инспектора ГИБДД серьезно отнеслись к пункту правил, запрещающему людям находиться на обочине или дороге без световозвращающих элементов - фликеров. Другими словами, пешеход «светиться», чтобы быть заметнее в темноте.

- В 2019 году автоинспекторы привлекли к административной ответственности почти 1000 пешеходов без световозвращающих элементов. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей, - сообщает УГИБДД по Республике Карелия.

И надо сказать, что это не прихоть инспекторов, «выполняющих план». Наличие отражателей на одежде помогает избежать трагедий, когда водитель просто не видит темную фигуру на дороге.

И если в городе с его освещением ситуация обстоит более-менее нормально, хотя и здесь пешеходам настоятельно советуют «светиться», то в сельских районах, где с наступлением темноты хоть глаз выколи, фликеры нужны обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок
После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело
Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери
В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках
В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины
Водители внимание: на дорогах гололед
Петербургские ученые нашли рецепт от пробок: все очень просто
В лобовом ДТП на Зеленогорском шоссе ночью погиб 22-летний водитель
В Мурино в подъезд многоэтажки выбросили кошку в переноске
Животные из зоопарка съедят елки, которые не подошли петербуржцам
МЧС предупреждает о сильном ветре и гололеде 5 января в Петербурге и Ленобласти
Рейс в Сочи улетит из Пулково с 15-часовой задержкой, в Краснодар - с трехчасовой
Куртки спортивные, три, унес из магазина петербуржец, но был пойман с поличным
В Кавголово ищут несчастного пса, попавшего лапой в охотничий капкан
Профессор из Москвы попал в ДТП в Киришах: Школьник и двое взрослых погибли
МЧС предупреждает: За три дня нового года в Петербурге произошло 117 пожаров
В «шаверме» под шампанское изнасиловали 40летнюю женщину
«Да вы что, а мы не ждали!»: петербуржцы удивляются снегу, засыпавшему город 4 января
Ботанический сад Петра Великого 4 и 5 января распродает редкие саженцы
В Калининском районе за ночь подожгли два кафе
Два жителя Новгородской области похитили третьего, чтобы выпытать, куда он спрятал бутылку водки
В Выборге туристы сломали новую фигуру лося на Смоляном мысу
На Волхонском шоссе грузовик задавил своего водителя
Полиция показала фото с Дибуновской улицы, где квартира загорелась из-за плантации конопли
4 января маленькие петербуржцы отправились на поезде к Деду Морозу
Праздники в разгаре, а очереди на границе с Финляндией не уменьшаются