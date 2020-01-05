В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок

5 Янв. 2020 2020-01-05T13:35:58+03:00

Фликеры отражают свет фар и помогают сделать пешехода заметнее. Даже такой маленький брелок может спасти жизнь. Фото: "КП" Архив

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Почти на полмиллиона рублей пешеходов-невидимок оштрафовали за 2019 год в Карелии. Местные инспектора ГИБДД серьезно отнеслись к пункту правил, запрещающему людям находиться на обочине или дороге без световозвращающих элементов - фликеров. Другими словами, пешеход «светиться», чтобы быть заметнее в темноте.

- В 2019 году автоинспекторы привлекли к административной ответственности почти 1000 пешеходов без световозвращающих элементов. Штраф за данное нарушение составляет 500 рублей, - сообщает УГИБДД по Республике Карелия.

И надо сказать, что это не прихоть инспекторов, «выполняющих план». Наличие отражателей на одежде помогает избежать трагедий, когда водитель просто не видит темную фигуру на дороге.

И если в городе с его освещением ситуация обстоит более-менее нормально, хотя и здесь пешеходам настоятельно советуют «светиться», то в сельских районах, где с наступлением темноты хоть глаз выколи, фликеры нужны обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU