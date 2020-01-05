2020-01-05T14:01:04+03:00
Происшествия

На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый

ДТП произошло около 6 утра 5 января
Петр КИБЕР
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На углу Литейного и Невского утром 5 января встретились два "Мерседеса". Фото: vk.com/dorinspbНа углу Литейного и Невского утром 5 января встретились два "Мерседеса". Фото: vk.com/dorinspb
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Невский проспект вновь попал в сводки ДТП. Утром 5 января на перекрестке с Литейным проспектом встретились два дорогих «Мерседеса», белый и черный. Первый стоял на светофоре, а второй «низенько летел», не успев остановиться.

- Около 6:10 водитель черного «Мерседеса S-350», двигаясь по Литейному проспекту от улицы Жуковского в сторону Невского проспекта, совершил столкновение с белым «Мерседесом Е-класса», - сообщает паблик «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД Центрального района.

Несмотря на то, что удар был приличный и обе машины серьезно побились, никто из людей не пострадал. А самое интересное выяснилось позднее. Оказалось, что за рулем черной машины сидел 30-летний мужчина. Который мало того, что был в изрядном подпитии, так и не имел прав в принципе.

Теперь ему предстоит ответить и за разбитые иномарки и за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
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