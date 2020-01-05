Петербургский ЗакС возьмет на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи

5 Янв. 2020 2020-01-05T16:07:54+03:00

В год 75-летия Победы надо вспомнить всех героев сражений и помочь ветеранам. Фото: Александр ГЛУЗ

По мнению депутатов, это особенно важно в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

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2020 год объявлен президентом России Годом памяти и славы, который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия по случаю круглой даты пройдут по всей стране на федеральном и на местном уровне. Так, в Заксобрании Санкт-Петербурга решили взять на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи.

- Год памяти и славы – это время, которое должно объединить наше прошлое и будущее, все поколения граждан страны на основе национальной идеи – патриотизма. Любовь к Родине, сбережение исторической памяти, забота о людях, отдавших всю свою жизнь Отечеству, не имеют партийных и конфессиональных различий, не зависят от материального достатка и уровня образования, - заявил председатель городского парламента Вячеслав Макаров. - Это абсолютные величины, которые формируют духовно здоровое общество.

Депутаты уверены, что в 2020 году надо оказать помощь поисковикам, чтобы ни одно имя защитников Ленинграда и Родины не осталось неизвестным. А власти должны поддерживать ветеранов и блокадников, для помощи которым уже приняты соответствующие законы.

ИСТОЧНИК KP.RU