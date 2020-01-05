Девушка с татуировкой короны из Мурино съездила в Дубай, вернулась и сбежала от родственников, но уже в Бахрейн
Полиция Всеволожского района приняла заявление от матери 23-летней жительницы Мурино, которая осенью съездила в Дубай, после чего начала себя странно вести и потом вовсе сбежала от родных.
- В полицию обратилась уроженка Махачкалы, проживающая постоянно в Москве. Она заявила о пропаже своей дочери, также уроженки Махачкалы, последние три года проживавшей у родных на улице Новой в Мурино, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Полицейским обеспокоенная мать пояснила, что дочь последнее время жила у ее сестры в Ленобласти. Раньше все было хорошо, но в сентябре девушка съездила в турпоездку в Дубай, после чего ее поведение резко изменилось. Она стала малообщительной. А когда мать заявила о желании приехать в гости, то дочка пропала совсем.
В сообщении она заявила, что живет за границей, но где - не скажет. Более пропавшая на связь не выходила. Теперь мама просит установить местонахождение ее взрослого ребенка.
Из особых примет: на вид 30 лет, среднеазиатский тип лица, крашеные, вьющиеся волосы, карие глаза (могут быть серые линзы), смуглая кожа. На шее татуировка короны, на левом бедре - надпись на английском.
Позднее пропавшая сама позвонила маме и заявила, что с ней все в порядке, она отдыхает в Бахрейне. Домой возвращаться не спешит и общаться с родными не намерена.
ИСТОЧНИК KP.RU