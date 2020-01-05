Школьник из Приморского района купил в магазине спиртное по паспорту украинца и попал в больницу с отравлением

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:16:07+03:00

Петербургский школьник купил в магазине спиртное и попал в больницу с отравлением. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Два дня 13-летнего парня искали родители, но в субботу он сам пришел домой

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Серьезный разговор с родителями предстоит ученику 7 класса одной из гимназий Приморского района Санкт-Петербурга. Два дня его, пропавшего без вести искали папа, мама и поставленные на уши полицейские. А 4 января 13-летний мальчишка нашелся сам. И рассказал много интересного. Все это время он был в больнице с отравлением спиртным, которое купил по ксерокопии украинского паспорта.

- В 15:50 4 января в дежурную часть поступило заявление от мужчины 1977 года рождения, о том, что его сын, пропавший днем ранее, самостоятельно вернулся домой, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сотруднику отдела по делам несовершеннолетних подросток рассказал, что накануне днем купил алкоголь в одном их крупных супермаркетов на улице Савушкина. На кассе он показал ксерокопию гражданина Украины 2001 года рождения. Потом, в ТЦ «Меркурий» он выпил спиртное и почувствовал себя плохо.

Оттуда школьника с острым отравлением забрала скорая. Но поскольку документов у мальчишки не было, в приемном покое его оформили по той самой ксерокопии как украинца. В больнице парень пришел в себя и на следующий день вернулся домой.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства этой истории. Предварительно, семья школьника благополучная и на учете не состоит.

ИСТОЧНИК KP.RU