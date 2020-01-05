На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон
Окровавленные тушки мертвых ворон обнаружили днем 5 января жители улицы Обручевых, что в Калининском районе Санкт-Петербурга. Прямо под ногами прохожих лежали пять подстреленных птиц. То, что их расстреляли из пневматического оружия, было очевидно.
- Какая то тварь постреляла ворон на Обручевых. Скорее всего курсанты с окон, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, намекая на находящееся напротив общежитие военной академии.
Горожане, обнаружившие тела убитых птиц даже собрались жаловаться руководству вуза, но чем закончилось дело, пока неизвестно.
Впрочем, никаких доказательств причастности курсантов к инциденту нет. Возможно, что если кто-то из петербуржцев заявит в полицию или же обратится в природоохранную прокуратуру, то разбирательство начнется. А скорее всего птиц просто съедят уличные животные.
Впрочем, некоторые жители Северной столицы даже рады, что ворон на улицах стало меньше.
- И правильно сделали! Вороны - летающие крысы, - уверены некоторые горожане.
Правда, судя по комментариям, таких меньшинство.
На улице Обручевых в Петербурге нашли убитых ворон.Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU