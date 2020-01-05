2020-01-05T18:02:08+03:00
Происшествия

На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон

Местные жители грешат на курсантов из соседнего общежития военной академии [видео]
Петр КИБЕР
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В Калининском районе неизвестные расстреляли ворон. Фото: vk.com/unreleased_dtpВ Калининском районе неизвестные расстреляли ворон. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Окровавленные тушки мертвых ворон обнаружили днем 5 января жители улицы Обручевых, что в Калининском районе Санкт-Петербурга. Прямо под ногами прохожих лежали пять подстреленных птиц. То, что их расстреляли из пневматического оружия, было очевидно.

- Какая то тварь постреляла ворон на Обручевых. Скорее всего курсанты с окон, - пишут в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, намекая на находящееся напротив общежитие военной академии.

Горожане, обнаружившие тела убитых птиц даже собрались жаловаться руководству вуза, но чем закончилось дело, пока неизвестно.

Впрочем, никаких доказательств причастности курсантов к инциденту нет. Возможно, что если кто-то из петербуржцев заявит в полицию или же обратится в природоохранную прокуратуру, то разбирательство начнется. А скорее всего птиц просто съедят уличные животные.

Впрочем, некоторые жители Северной столицы даже рады, что ворон на улицах стало меньше.

- И правильно сделали! Вороны - летающие крысы, - уверены некоторые горожане.

Правда, судя по комментариям, таких меньшинство.

На улице Обручевых в Петербурге нашли убитых ворон.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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