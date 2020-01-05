МЧС предупреждает о метели и сложной обстановке на дорогах 6 января
Гололед, который стал неприятным сюрпризом для водителей Петербурга и Ленобласти 5 января, станет лишь предисловием ухудшения обстановки на дорогах. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По сведениям синоптиков 6 января на город и область обрушится сильный снегопад.
- Согласно прогнозу 6 января днем ожидаются порывы ветра до 15 м/с, местами метель. Утром, днем на дорогах ожидается сложная обстановка, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.
Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.
А метеорологи сообщают, что возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. Также в понедельник, пусть и выходной, будет дуть юго-западный и южный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -4...-6 градусов, днем -1...+1. На дорогах сохранится гололед. Атмосферное давление будет сначала повышаться, а к вечеру понижаться.
ИСТОЧНИК KP.RU