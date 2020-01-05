2020-01-05T18:54:20+03:00
Общество

МЧС предупреждает о метели и сложной обстановке на дорогах 6 января

По данным синоптиков, в понедельник на Петербург и Ленобласть обрушится снегопад
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки 6 января.МЧС предупреждает водителей об ухудшении дорожной обстановки 6 января.Фото: Александр ГЛУЗ
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Гололед, который стал неприятным сюрпризом для водителей Петербурга и Ленобласти 5 января, станет лишь предисловием ухудшения обстановки на дорогах. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. По сведениям синоптиков 6 января на город и область обрушится сильный снегопад.

- Согласно прогнозу 6 января днем ожидаются порывы ветра до 15 м/с, местами метель. Утром, днем на дорогах ожидается сложная обстановка, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Спасатели предупреждают автомобилистов о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию.

А метеорологи сообщают, что возможно налипание мокрого снега на деревья и линии электропередач. Также в понедельник, пусть и выходной, будет дуть юго-западный и южный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -4...-6 градусов, днем -1...+1. На дорогах сохранится гололед. Атмосферное давление будет сначала повышаться, а к вечеру понижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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