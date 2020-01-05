В Петербурге ищут школьницу с рыжим котом в переноске

5 Янв. 2020 2020-01-05T20:12:12+03:00

Не только кошки могут гулять сами по себе, но и подростки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Девочка из Девяткино гостила в Приморском районе, но уже полтора дня гуляет неизвестно где

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Полицейские Петербурга и Ленинградской области выясняют местонахождение 14-летней школьницы, которая пропала полтора дня назад и до настоящего момента не нашлась. К стражам порядка обратилась мать девочки, обеспокоенная ее отсутствием. Известно, что вместе с подростком пропал и рыжий кот.

- 4 января поступило сообщение от 47-летней жительницы Девяткино, которая заявила о том, что ее дочь с вечера 3 января не появляется дома, - сообщает источник в правоохранительных органах.

При этом известно, что семья проблемная. Ребенка ранее изымали у родителей. Сама девочка дома жить не хочет. Ее мать безработная, злоупотребляет спиртным. Школьница состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, не раз гуляла сама по себе.

Последний раз, предположительно, она была в гостях в Приморском районе Петербурга. Из дома 115 по улице Савушкина ушла около девяти вечера 3 января.

Приметы: Рост 162 сантиметра, обычного телосложения, волосы крашеные, черно-рыжие, до плеч. Одета в удлиненное черное пальто, на ногах черные ботинки. С собой у девочки был рыжий кот в серебристой переноске.

ИСТОЧНИК KP.RU