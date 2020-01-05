2020-01-05T20:33:51+03:00
Происшествия

4-летний ребенок с бабушкой попали под колеса иномарки в Приморском районе

Пенсионерку с внуком сбили прямо на пешеходном переходе
Петр КИБЕР
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На перекрестке Камышовой и Стародеревенской улиц сбили бабушку с ребенком. Фото: vk.com/dorinspbНа перекрестке Камышовой и Стародеревенской улиц сбили бабушку с ребенком. Фото: vk.com/dorinspb
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Бабушка с внуком серьезно пострадали в ДТП, которое произошло вечером 5 января на перекрестке улиц Стародеревенская и Камышовая в Приморском районе Петербурга. Здесь, прямо на зебре пожилую женщину и 4-летнего ребенка сбил кроссовер «Хонда».

- По предварительной информации, около 17:00 водитель мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем «Хонда CRV», в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на двух человек, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате удара бабушка получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована в больницу №40 Сестрорецка, а маленького мальчика в тяжелом состоянии отвезли в Детскую городскую больница № 2 святой Марии Магдалины на Васильевском острове.

По словам водителя, пешеходы перебегали дорогу на запрещающий свет светофора. При этом ДТП произошло у разделительной полосы и, возможно, пожилая женщина просто не успела перейти проезжую часть на зеленый.

Точные обстоятельства аварии установят инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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