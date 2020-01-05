В Сестрорецке из-за прорыва канализации образовался фекальный источник

5 Янв. 2020 2020-01-05T21:01:25+03:00

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Курортный район Петербурга славится своей экологией. Здесь чистая природа и приятных хвойный воздух. Вот только весь день 5 января жители улицы Воскова в Сестрорецке вынуждены дышать ароматами канализации. Из-за ее прорыва во дворах жилых домов неподалеку от ж/д вокзала образовался фекальный источник. Бьющая из него субстанция создала уже небольшое озерцо.

- Озеро из отходов жизнедеятельности. Жители с детьми гуляют в новогодние праздники и дышат этим! Вонь страшная, - пишут возмущенные люди в паблике «Новости Сестрорецка».

На видео, которое в соцсетях опубликовали сестроречане, хорошо видно, как в огромной луже бурлит место прорыва. Сами канализационные воды «удачно» залили низину между улицами Воскова и Мосина.

При этом на месте аварии и неподалеку работают две аварийные бригады «Водоканала», но результатов пока нет. Люди опасаются, что прорвало сразу две трубы - канализационную и холодного водоснабжения и нечистоты могут попасть в воду, которая идет в квартиры.

В Сестрорецке из-за прорыва канализации образовалось фекальное озеро.Видео: vk.com/newsestroreck

ИСТОЧНИК KP.RU