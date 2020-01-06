2020-01-06T09:56:16+03:00
Общество

Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре и метели

В понедельник, 6 января, на дорогах ожидается сложная обстановка
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Петербурге.Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Последние два дня погода в Петербурге радует тех, кто давно ждал снега. Улицы запорошило, а город подморозило. Утром 6 января спасатели предупредили горожан об ухудшении погоды. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу, сегодня ожидается сильный ветер.

- Порывы южного, юго-западного ветра будут достигать до 16 м/с, - отметили в ведомстве, сославшись на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

При этом в городе пройдет мокрый снег, из-за чего на дорогах прогнозируется сложная обстановка. При возможности лучше отказать от поездки на автомобиле.

Также спасатели напомнили горожанам, что при ветреной погоде нужно закрыть окна дома. Находясь на улице, стоит обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также избегать деревья и другие сооружения. К слову, простоит зимняя погода, по прогнозам синоптиков, недолго. Уже в начале недели в Северной столице вновь потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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