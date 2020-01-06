2020-01-06T10:48:30+03:00
Происшествия

В Ленобласти водитель погиб, протаранив бетонный забор нефтеперерабатывающего завода

ДТП произошло в поселке Кириши около пяти утра
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Водитель погиб на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Петербургу и ЛО.Водитель погиб на месте ДТП. Фото: УГИБДД по Петербургу и ЛО.
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Серьезное ДТП произошло в ночь на 6 января в городе Кириши Ленинградской области. На высокой скорости машина «Шевроле» влетела в бетонный забор нефтеперерабатывающего завода. Авария произошла у дома № 1 на шоссе Энтузиастов. Около пяти утра легковушка двигалась по дороге в сторону поселка Пчева. Неожиданно автомобиль оказался за пределами проезжей части.

- Около 04:40 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Реззо», на левом закруглении, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

За рулем легковушки находился 55-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте аварии. По предварительной информации, водитель пристегнут не был.

- Прибывшие врачи констатировали смерть. Следственно-оперативная группа УМВД по Киришскому району осмотрела место происшествия, - уточнили в ведомстве.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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