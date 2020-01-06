Ночь на 6 января в Петербурге стала самой холодной с начала зимы
В Петербург ненадолго заглянула зима. В город вернулся снег, а столбик термометра два дня продержался на отметке "ниже нуля". Более того, ночь на понедельник стала самой холодной с начала декабря. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в соцсети Facebook.
- Минимальная температура воздуха составила -5,9 градусов. До этого в декабре было отмечено -5,2 (11 декабря), в январе -4,6 (5 января), – сообщил метеоролог.
Впрочем, назвать такую температуру «морозами» нельзя. Обычная среднемесячная ночная температура января -10,2 градусов.
Причиной осенней погоды в начале 2020 года стали активные циклоны. Они принесли в Петербург теплый и влажный воздух с Атлантики. Ранее «Комсомольская правда» писала, что вскоре в Северную столицу вернется оттепель.
- В понедельник Петербург окажется на пути теплого атмосферного фронта. Он закроет небо плотными облаками, пройдет небольшой снег, переходящий в мокрый снег, усилится ветер, отметил Леус. - Температурный фон, после утренних морозцев, будет расти, и постепенно перейдет в зону оттепелей. Температура воздуха 0…+2 градуса, в Ленинградской области -3…+2.
ИСТОЧНИК KP.RU