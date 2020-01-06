2020-01-06T15:00:42+03:00
Происшествия

В Петербурге прохожие спасли детей, провалившихся под лед Дудергофского канала

Школьники не пострадали
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Детей спасли из воды похожие.Детей спасли из воды похожие.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Петербурге неравнодушные прохожие смогли предотвратить трагедию. Под лед Дудергофского канала провалились дети. ЧП произошло днем 6 января в Красносельском районе. У дома на проспекте Героев, 32 гуляли двое школьников. Вероятно, отправившись на поиски приключений, они решили выйти на лед. Тот, естественно, не выдержал. Последний месяц в Петербурге выдался аномально теплым. В итоге друзья оказались в воде.

К счастью, ребят заметили прохожие. Они поспешили на помощь и достали любителей острых ощущений на берег.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что медицинская помощь детям не понадобилась. Их здоровью ничего не угрожает.

Напомним, с середины ноября в городе на Неве официально запрещено выходить на лед. В случае, если кто-то все же решит ослушаться запрета, то ему придется заплатить штраф до двух тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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