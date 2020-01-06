2020-01-06T15:36:59+03:00
Общество

Стало известно, как будет работать общественный транспорт в рождественскую ночь

Развозить пассажиров будут метро и ночные автобусы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Вечером 6 января в Казанском соборе начнется богослужение.Вечером 6 января в Казанском соборе начнется богослужение.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Петербуржцы смогут без труда добраться в рождественскую ночь из одной точки города в другую. Метро, по традиции, будет работать круглосуточно. Кроме того, подвезут горожан к открытым станциям ночные автобусы.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "Пассажиравтотранс", с 0:00 до 06:00 будет организовано движение по маршрутам № 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, 154. Запустили их для удобства пассажиров, которые отправятся вечером на рождественские богослужения.

- Транспорт будет ходить с интервалом 30 минут, - уточнил перевозчик. - Оплатить поездку можно как разовым билетом, так и электронными проездными.

Напомним, что в праздник Рождества Христова, 7 января, правящий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавит утреню и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе. Начало в 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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