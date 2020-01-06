Россельхознадзор рассказал, каких экзотических животных ввезли в Петербург в прошлом году

6 Янв. 2020 2020-01-06T16:58:45+03:00

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Итогами свой работы в 2019 году поделились сотрудники Россельхознадзора. Редкие животные и птицы ежедневно пересекают границу. В грузовом терминале «Пулково» ветеринары осматривают «груз» и проверяют все документы.

Так, в прошлом году в Петербург прилетели более 5800 необычных птиц, по большей части попугаев.

- Среди них было 49 неразлучников (жителей тропических лесов Мадагаскара и Африки), а также несколько десятков эндемиков из Австралии: корелл, розелл, красноспинных и волнистых попугаев, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ветеринарный контроль проходили и насекомые. Более 24,4 миллионов штук насекомых-энтомофагов отправились в адреса аграрных предприятий Ленинградской области. Их используют в сельском хозяйстве, чтобы бороться с вредителями. Также через пункт пропуска прошло 79 шмелиных семей. Эти насекомые «работают» на агропредприятиях, опыляя культурные растения.

- Свыше 29 тысяч куколок тропических бабочек прибыли из Филиппин в адрес нескольких предприятий в Петербурге. А из Петербурга в Сибирь и на Дальний Восток отправилось более 70 пауков птицеедов, - уточняют в ведомстве.

Также в списке есть рептилии. Всего – около тысячи. Среди них - 20 красноухих черепах и несколько змей. Самые запоминающиеся - парагвайская анаконда, королевский питон, удавы и полоз Мелеендорфа.

ИСТОЧНИК KP.RU