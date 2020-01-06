В Петербурге задержали неудачливого вора с порезанными руками

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:56:16+03:00

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В Петербурге бойцы Росгвардии задержали вора, залезшего в офис муниципального образования. Произошло все ранним утром 5 января. Через разбитое окно на первом этаже мужчина вынес ноутбук и скрылся с места преступления. Но удача была явно не на его стороне. По пути, на Харьковской улице, грабитель встретил сотрудников вневедомственной охраны. Те обратили внимание на странного гражданина, который расшагивает по улице с ноутбуком в руке.

- Увидев патрульный автомобиль, он заметно занервничал и попытался спрятать технику, - рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и ЛО.

Также они заметили, что руки мужчины были в крови. Объяснить, откуда взялись порезы он не смог. В итоге правоохранители выяснили, что задержанный ограбил офис, а когда лез в окно, поранился осколками разбитого стекла. На скорой его отправили в Александровскую больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «кража».

ИСТОЧНИК KP.RU