В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом»
Вечером 6 январе на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки - «Мерседес» и «Фольксваген». Машины не поделили перекресток. На камерах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей начал поворачивать, а второй ехал по прямой. После удара у «Мерседеса» вывернуло двигатель, а «Фольксваген» вылетел на тротуар, сбил светофор и едва не врезался в остановку.
В результате аварии пострадали четверо. Самые серьезные травмы получили 25-летняя пассажирка «Мерседеса» и водители «Фольксваген». Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Еще два человека – 39-летняя женщина-пешеход и 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» - госпитализированы в удовлетворительном состоянии.
На месте ДТП собралась пробка. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".
p> По словам очевидцев, причиной аварии могло стать то, что оба водителя надеялись проскочить на «желтый».
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.
В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом».
ИСТОЧНИК KP.RU