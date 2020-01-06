2020-01-06T19:19:34+03:00
Происшествия

В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом»

В ДТП в Красносельском районе пострадали четыре человека [видео]
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
В Петербурге в аварии пострадали четыре человека. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".В Петербурге в аварии пострадали четыре человека. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".
Изменить размер текста:

Вечером 6 январе на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки - «Мерседес» и «Фольксваген». Машины не поделили перекресток. На камерах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей начал поворачивать, а второй ехал по прямой. После удара у «Мерседеса» вывернуло двигатель, а «Фольксваген» вылетел на тротуар, сбил светофор и едва не врезался в остановку.

В результате аварии пострадали четверо. Самые серьезные травмы получили 25-летняя пассажирка «Мерседеса» и водители «Фольксваген». Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Еще два человека – 39-летняя женщина-пешеход и 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» - госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

На месте ДТП собралась пробка. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".

На месте ДТП собралась пробка. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".

p> По словам очевидцев, причиной аварии могло стать то, что оба водителя надеялись проскочить на «желтый».

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом»
В Петербурге задержали неудачливого вора с порезанными руками
Россельхознадзор рассказал, каких экзотических животных ввезли в Петербург в прошлом году
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в рождественскую ночь
В Петербурге прохожие спасли детей, провалившихся под лед Дудергофского канала
Фестиваль огня ограничит движение троллейбусов в Петербурге на два дня
Ночь на 6 января в Петербурге стала самой холодной с начала зимы
При пожаре в двухэтажном доме в Ломоносове погиб человек
В Ленобласти водитель погиб, протаранив бетонный забор нефтеперерабатывающего завода
Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре и метели
Петербуржцы делятся фотографиями проснувшихся в январе бабочек
В Сестрорецке из-за прорыва канализации образовался фекальный источник
4-летний ребенок с бабушкой попали под колеса иномарки в Приморском районе
В Петербурге ищут школьницу с рыжим котом в переноске
Онколога Андрея Павленко, умершего от рака, похоронят 6 января на Киновеевском кладбище Петербурга
При пожаре на улице Шостаковича погиб мужчина
МЧС предупреждает о метели и сложной обстановке на дорогах 6 января
На улице Обручевых петербуржцы нашли расстрелянных мертвых ворон
Петербургский школьник купил спиртное, перепил, попал в больницу по паспорту украинца и сам вернулся домой
Девушка с татуировкой короны из Мурино съездила в Дубай, вернулась и сбежала от родственников, но уже в Бахрейн
Петербургский ЗакС возьмет на особый контроль вопросы социальной защиты ветеранов и патриотического воспитания молодежи
Наплыв туристов собрал очереди в гардеробе Эрмитажа
На углу Литейного и Невского пьяный бесправник на черном «Мерседесе» протаранил белый
В Карелии почти на полмиллиона оштрафовали пешеходов-невидимок
После файер-шоу фанатов «Зенита» в центре Петербурга завели уголовное дело
Безработный из Кронштадта обвинил знакомого заправщика в развращении малолетней дочери
В колонии под Архангельском прошел турнир по хоккею на валенках
В Сланцевском районе в колодце нашли тело пропавшего под Новый год мужчины
Водители внимание: на дорогах гололед