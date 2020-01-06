6 Янв. 2020 2020-01-06T19:19:34+03:00

В Петербурге в аварии пострадали четыре человека. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".

В ДТП в Красносельском районе пострадали четыре человека [видео]

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 январе на Ленинском проспекте произошло серьезное ДТП. Столкнулись две легковушки - «Мерседес» и «Фольксваген». Машины не поделили перекресток. На камерах с видеорегистратора видно, что один из автомобилей начал поворачивать, а второй ехал по прямой. После удара у «Мерседеса» вывернуло двигатель, а «Фольксваген» вылетел на тротуар, сбил светофор и едва не врезался в остановку.

В результате аварии пострадали четверо. Самые серьезные травмы получили 25-летняя пассажирка «Мерседеса» и водители «Фольксваген». Их в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Еще два человека – 39-летняя женщина-пешеход и 19-летняя пассажирка «Фольксвагена» - госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

На месте ДТП собралась пробка. Фото: ДТП и ЧП "Вконтакте".

p> По словам очевидцев, причиной аварии могло стать то, что оба водителя надеялись проскочить на «желтый».

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/753393" frameborder="0"></iframe> В Петербурге на Ленинском проспекте легковушка вылетела на тротуар после столкновения с «Мерседесом».

ИСТОЧНИК KP.RU