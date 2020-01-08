2020-01-08T09:03:49+03:00
Происшествия

В Красном селе водитель выстрелил в пешехода после конфликта

Оба с места происшествия скрылись
Роман ЛЯЛИН
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Дорожный конфликт в Красном селе Фото: vk.com/krasnoe_seloДорожный конфликт в Красном селе Фото: vk.com/krasnoe_selo
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Очередной дорожный конфликт произошел в Красном селе на улице Геологической. Момент ЧП жители ближайших домов сняли на видео. На кадрах видно, как двое мужчин подходят к белому автомобилю. Один из них садится за руль, а второй преграждает путь и не дает водителю выехать. Пешеход пытается разбить стекло авто рукой. После этого шофер открывает стрельбу по своему обидчику.

- Шел седьмой день празднования Нового года, - пишет автор видео. - Отдельные граждане, устав драться и пить, перешли к еще более активным действиям. В 20:21 произошла перестрелка между водителем белой автомашины и каким-то пьяным человеком, который пытался разбить в этой автомашине боковое стекло.

После стрельбы пешеход сбегает с места происшествия. Водитель также уезжает. Сейчас по факту стрельбы полиция проводит проверку и устанавливает личность обоих мужчин. О пострадавших пока ничего неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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