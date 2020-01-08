В Петербурге водитель BMW сбил женщину на пешеходном переходе

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:26:16+03:00

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Авария произошла накануне вечером в Красногвардейском районе Петербурге. 30-летний водитель BMW, ехавший от проспекта Энергетиков в сторону Новочеркасского, сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- Водитель BMW совершил наезд на женщину в зоне пешеходного перехода, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - С тяжелыми травмами ее госпитализировали на проспект Солидарности в городскую больницу № 4.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. С водителем работают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU