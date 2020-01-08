В Петербурге ожидается рекордно теплый день и ветер

8 Янв. 2020 2020-01-08T09:50:38+03:00

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Ждать заморозков в Петербурге в среду, 8 января, не стоит. Синоптики обещают Северной столице рекордно теплую погоду. Снега на дорогах в ближайшее время так и не появится. А вот дождь и ветер останутся в городе.

- В наступившую среду Санкт-Петербург останется в теплом секторе обширного циклонического вихря, - сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - Он сохранит погоду облачной и ветреной, спровоцирует небольшие дожди и поднимет температуру вплотную к рекордным для этого дня значениям. Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 750 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Синоптик напомнил, что самый теплый день 8 января в истории наблюдений за погодой в Петербурге был в 2014 году. Тогда в городе было 5-6 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU