2020-01-08T10:13:00+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть пару подростков на «зебре»

В аварии погибли 15-летний парень и 16-летняя девушка
Роман ЛЯЛИН
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Водителя задержала полиция Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВодителя задержала полиция Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Смертельная авария произошла накануне вечером у дома по проспекту Мориса Тореза. 37-летний водитель «Киа Рио» на скорости снес 15-летнего парня и его 16-летнюю спутницу, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

-15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - 16-летняя девушка с травмами различных частей тела в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где скончалась.

Сейчас в полиции уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель задержан, сейчас дает показания.

Ранее сообщалось, что водитель, предварительно, был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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