В Ленобласти произошла массовая драка из-за взорванной петарды

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:43:47+03:00

Два человека после конфликта попали в больницу

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Массовая драка произошла в Ленинградской области в городе Сланцы. Четверо парней взорвали петарду у окна дома по улице Свердлова. Жителям квартиры это не понравилось и они вышли на улицу разобраться с хулиганами.

- Из-за взорванной у окна петарды произошла драка между жителями квартиры и четырьмя неизвестными мужчинами, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Нарядами ГИБДД по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих, ранее судимых местных жителей, 27 лет и 31 года.

Позже в полицию поступила информация, что в больницу доставлены еще двое участников драки. Это парни 17 и 23 года. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Побои. Сейчас силовики ищут других участников конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU