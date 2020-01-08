2020-01-08T10:43:47+03:00
Происшествия

В Ленобласти произошла массовая драка из-за взорванной петарды

Два человека после конфликта попали в больницу
Роман ЛЯЛИН
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Петарды нравятся не всемПетарды нравятся не всемФото: Тимур ХАНОВ
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Массовая драка произошла в Ленинградской области в городе Сланцы. Четверо парней взорвали петарду у окна дома по улице Свердлова. Жителям квартиры это не понравилось и они вышли на улицу разобраться с хулиганами.

- Из-за взорванной у окна петарды произошла драка между жителями квартиры и четырьмя неизвестными мужчинами, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Нарядами ГИБДД по подозрению в совершении преступления задержаны двое неработающих, ранее судимых местных жителей, 27 лет и 31 года.

Позже в полицию поступила информация, что в больницу доставлены еще двое участников драки. Это парни 17 и 23 года. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Побои. Сейчас силовики ищут других участников конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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