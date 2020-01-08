2020-01-08T11:23:08+03:00
Происшествия

В Ленобласти нашли тайник со 110 пакетами наркотиков

Местные жители видели, как их закопал неизвестный водитель "джипа"
Роман ЛЯЛИН
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверку
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В Ленинградской области полицейские нашли крупный тайник, в котором хранились наркотики. О подозрительном водителе "джипа" силовикам сообщили жители поселка Верхнее Черкасово, которые увидели, как неизвестный роется в земле.

- Поступило сообщение о том, что подъехал «джип» и сделал «закладку» наркотиков, после чего там обнаружены пакетики с неизвестным веществом, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми обнаружены и изъяты 110 прозрачных полимерных пакетиков с комплементарной застежкой с сыпучим веществом зелено-коричневого цвета внутри.

Сейчас вещества направлены на экспертизу. Сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, что ранее в Ленобласти накрыли крупнейшую лабораторию по производству синтетических наркотиков. Там нашли почти 8 тонн готовой продукции. Были задержаны трое человек. Силовики расследуют уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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