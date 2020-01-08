2020-01-08T13:01:59+03:00
Происшествия

В Петербурге на балконе нашли труп мужчины, который пролежал там несколько лет

Скелет направили на экспертизу
Роман ЛЯЛИН
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СКР проводит проверкуСКР проводит проверку
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Жители дома на улице Антонова-Овсеенко несколько лет жаловались на личинок, которых находили под навесным потолком. Жильцы пытались сами разобраться с владельцем соседней квартиры, откуда предположительно и ползли вредители. Но тот лишь разводил руками.

- Сразу пошла к соседу сверху, но на балкон меня не пустили, - поясняет жительница дома в группе "ДТП и ЧП Петербурга". - Сосед сказал, что у него все хорошо, и никаких червей нет. Полицию вызывать не стали, запахов никаких не было. Сегодня на балконе этого самого соседа сверху нашли труп. Сказать, что в шоке, ничего не сказать. Я живу в коммунальной квартире, и уж точно соседи не могли 2 года не чувствовать запахи. Или могли?

На балконе, как выяснилось, нашли скелетированные останки мужчины. Внешних признаков криминальной смерти у него нет. Сейчас тело направили на судмедэкспертизу.

Сейчас сотрудники Следственного комитета уже начали проводить проверку по факту обнаружения трупа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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