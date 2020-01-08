2020-01-08T13:57:58+03:00
Происшествия

В Мурино на улице нашли тело 22-летней девушки в шортах

Предварительно, она погибла от падения с высоты
Роман ЛЯЛИН
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Силовики разбираются в причинах смерти девушкиСиловики разбираются в причинах смерти девушкиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Во Всеволожском районе Ленинградской области силовики выясняют причину смерти 22-летней девушки, приехавшей в Мурино из Иркутской области. Ее тело утром нашла прохожая, гулявшая с собакой, возле дома по улице Шувалова.

- Погибшая была в одной футболке и шортах, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Предварительно, девушка погибла после падения с высоты. В доме, возле которого нашли тело, она снимала квартиру. Что стало причиной падения, пока неизвестно. Был ли это несчастный случай, выясняют следователи.

Тело девушки направили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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