В Петербурге воры за один день обокрали квартиры трех женщин на миллион рублей

8 Янв. 2020 2020-01-08T14:31:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Петербурге во время новогодних праздников орудуют квартирные воры. Жертвами преступников стали три женщины. Первая кража произошла накануне в доме по улице Шотмана. Там неизвестный подобрал ключ к входной двери и вынес украшения владелицы жилья и деньги - 00 тысяч рублей.

- Следом в полицию обратилась 49-летняя женщина, проживающая по улице Орджоникидзе, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Неизвестный преступник отжал кухонное окно, проник в квартиру похитил ювелирные изделия, 350 долларов США, 750 Евро, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 373 тысячи рублей.

Самый больший куш у воров был в доме в Пушкине. Там у женщины похитили драгоценности, ноутбук, норковую шубу и деньги. Общий ущерб - 470 тысяч рублей.

Полицейские уже возбудили уголовные дела по статьям "Кража". Силовики разыскивают преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU