2020-01-08T14:31:07+03:00
Происшествия

В Петербурге воры за один день обокрали квартиры трех женщин на миллион рублей

Преступников ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Домушники вынесли деньги и драгоценностиДомушники вынесли деньги и драгоценностиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге во время новогодних праздников орудуют квартирные воры. Жертвами преступников стали три женщины. Первая кража произошла накануне в доме по улице Шотмана. Там неизвестный подобрал ключ к входной двери и вынес украшения владелицы жилья и деньги - 00 тысяч рублей.

- Следом в полицию обратилась 49-летняя женщина, проживающая по улице Орджоникидзе, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - Неизвестный преступник отжал кухонное окно, проник в квартиру похитил ювелирные изделия, 350 долларов США, 750 Евро, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 373 тысячи рублей.

Самый больший куш у воров был в доме в Пушкине. Там у женщины похитили драгоценности, ноутбук, норковую шубу и деньги. Общий ущерб - 470 тысяч рублей.

Полицейские уже возбудили уголовные дела по статьям "Кража". Силовики разыскивают преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейские задержали женщину, которая эвакуировала «Петербург – Архангельск» сообщением о бомбе
В Петербурге воры за один день обокрали квартиры трех женщин на миллион рублей
В Мурино на улице нашли тело 22-летней девушки в шортах
В Петербурге на балконе нашли труп мужчины, который пролежал там несколько лет
В Ленобласти нашли тайник со 110 пакетами наркотиков
В Ленобласти произошла массовая драка из-за взорванной петарды
В Петербурге задержали водителя, сбившего насмерть пару подростков на «зебре»
В Петербурге ожидается рекордно теплый день и ветер
В Петербурге водитель BMW сбил женщину на пешеходном переходе
В Красном селе водитель выстрелил в пешехода после конфликта
Фестиваль огня «Рождественская звезда» стартовал в Петербурге
Пешеходов сбили на площади Мужества в Петербурге