2020-01-08T14:58:48+03:00
Происшествия

Полицейские задержали женщину, которая эвакуировала «Петербург – Архангельск» сообщением о бомбе

Дама была пьяная
Роман ЛЯЛИН
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Саперы не нашли ничего криминального в поездеСаперы не нашли ничего криминального в поездеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Поезд, ехавший из Петербурга в Архангельск, эвакуировали минувшей ночью. Пассажиры несколько часов провели на морозе, пока силовики проверяли состав на наличие бомб. О взрывном устройстве экипажу сообщила 59-летняя дама. К счастью, ничего опасного в поезде не нашли. После этого состав продолжил поездку.

- В 01:15 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что в поезде «Санкт-Петербург – Архангельск» находится опасный предмет, - сообщают в УТ МВД по СЗФО. - По горячим следам сотрудниками транспортной полиции задержана жительница Архангельска. Установлено, что дама находилась в нетрезвом состоянии.

Сейчас полицейские проводят проверку и опрашивают женщину. Уголовное дело силовики пока не возбуждали. По одной из версий, женщине бомба могла присниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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