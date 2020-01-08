В Петербурге в дыру в асфальте провалился грузовик с бананами из Уфы

8 Янв. 2020 2020-01-08T15:39:13+03:00

О ДТП сообщают местные жители Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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В Санкт-Петербурге водителя "Газели" на улице Наличной ждала неприятная ситуация. Дорогу размыло из-за прорыва холодной воды. Из-за этого грузовик ушел под асфальт и застрял. Как сообщают очевидцы, машина была гружена фруктами.

- "Газель" с бананами провалилась на Наличной у дома 44/2 в 7 утра, грунт размыло холодной водой, - сообщают петербуржцы в паблике "ДТП и ЧП Петербург".

Сам автомобиль, судя по госномерам, прибыл в Петербург из Уфы. ДТП вызвало массу шуток у жителей Северной столицы.

- Это те самые вкусные в мире башкирские бананы, - удивляется пользователь соцсетей Алексей.

- Банановый прорыв - это то, что мы заслужили, - шутят горожане.

- Куда столько бананов нагрузил, дорогу сломал, - негодуют местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU