2020-01-08T16:13:23+03:00
Общество

МЧС Петербурга предупредило горожан о сильном ветре и гололедице

Ветер ожидается до 17 метров в секунду
Роман ЛЯЛИН
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Жителям Петербурга 9 января стоит быть осторожнее на дорогах. В городе утром будет ухудшение погоды. В Северной столице ожидается гололедица и сильные порывы ветра.

- 9 января в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Утром на дорогах местами гололедица.

Спасатели призывают горожан быть внимательными на дорогах, держать дистанцию от других автомобилей. Также при сильных порывах ветра стоит держаться подальше от шатких строений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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