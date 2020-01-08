МЧС Петербурга предупредило горожан о сильном ветре и гололедице
Жителям Петербурга 9 января стоит быть осторожнее на дорогах. В городе утром будет ухудшение погоды. В Северной столице ожидается гололедица и сильные порывы ветра.
- 9 января в Санкт-Петербурге ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 8-13 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Утром на дорогах местами гололедица.
Спасатели призывают горожан быть внимательными на дорогах, держать дистанцию от других автомобилей. Также при сильных порывах ветра стоит держаться подальше от шатких строений.
ИСТОЧНИК KP.RU