В ресторане на Московском проспекте на посетителя в туалете упала балка с потолка

8 Янв. 2020 2020-01-08T17:03:00+03:00

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ЧП произошло в одном из ресторанов на Московском проспекте. 29-летний Глеб зашел вечером поужинать. В один момент мужчина решил отлучиться в туалет, когда ему на голову упала балка с навесного потолка.

- Там было много маленьких детей и беременная девушка, - сообщил Глеб "Мегаполису". - Если бы это упало на ребенка, то ушибами дело бы вряд ли закончилось.

После этого Глеб был госпитализирован обратился в больнице для оказания помощи. К счастью, серьезных травм у него обнаружено не было. Медики диагностировали ушибы мягких тканей головы.

Сейчас Глеб планирует подать заявление в полицию, чтобы привлечь руководство ресторана к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU