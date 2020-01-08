В Петербурге на одном перекрестке столкнулись пять машин и троллейбус

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:00:54+03:00

Сразу три аварии на одном перекрестке Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших в ДТП не сообщается

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В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают сразу о трех авариях на одном перекрестке. ДТП произошли на пересечении Луначарского и Художников.

- "Ленд Ровер" не поделил поворот с троллейбусом, - сообщают очевидцы. - Белый "Поло" врезался в "Камри", которая при повороте направо затормозила, чтобы пропустить пешеходов. И "Мазда" протаранила правый борт "Солярису". Видимо, не пропустил ее при левом повороте.

О пострадавших в ДТП не сообщается Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших в ДТП не сообщается. Из-за аварий возле перекрестка образовался затор.

Напомним, что 9 января сотрудники МЧС обещают в Петербурге гололедицу. Спасатели призывают быть осторожнее на дорогах. Внимательнее стоит быть и пешеходам. Даже на "зебре". Накануне на пешеходном переходе водитель иномарки насмерть сбил пару подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU