В Петербурге на одном перекрестке столкнулись пять машин и троллейбус
В Санкт-Петербурге очевидцы сообщают сразу о трех авариях на одном перекрестке. ДТП произошли на пересечении Луначарского и Художников.
- "Ленд Ровер" не поделил поворот с троллейбусом, - сообщают очевидцы. - Белый "Поло" врезался в "Камри", которая при повороте направо затормозила, чтобы пропустить пешеходов. И "Мазда" протаранила правый борт "Солярису". Видимо, не пропустил ее при левом повороте.
О пострадавших в ДТП не сообщается Фото: vk.com/spb_today
О пострадавших в ДТП не сообщается. Из-за аварий возле перекрестка образовался затор.
Напомним, что 9 января сотрудники МЧС обещают в Петербурге гололедицу. Спасатели призывают быть осторожнее на дорогах. Внимательнее стоит быть и пешеходам. Даже на "зебре". Накануне на пешеходном переходе водитель иномарки насмерть сбил пару подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU