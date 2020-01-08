2020-01-08T18:16:15+03:00
Общество

Рейс из Петербурга в ОАЭ из-за обхода Ирана и Ирака увеличится на два часа

Самолет будет приземляться в СОЧИ для дозаправки
Роман ЛЯЛИН
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Самолет авиакомпании "Россия" полетит через СочиСамолет авиакомпании "Россия" полетит через СочиФото: Артем КИЛЬКИН
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Падение самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране отразится и на жителях Санкт-Петербурга. Росавивация после авиакатастрофы и на фоне общей напряженности в регионе рекомендовала российским авиакомпаниям обходить стороной воздушное пространство Ирана и Ирака. Это затронет и рейсы из Петербурга.

- В соответствии с рекомендациями Росавиации скорректированы маршруты трех рейсов авиакомпании «Россия» в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, - сообщили "КП-Петербурге" в авиакомпании "Россия". - На данный момент оперативно скорректированы маршруты трех рейсов.

Первый рейс из Петербурга, который пойдет в обход воздушного пространства Ирана и Ирака, вылетит 9 января. Самолет "Санкт-Петербург – Шарджа" полетит с технической посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки.

- Полетное время рейса будет увеличено на 1 час 42 минуты, - сообщили в авиакомпании. - «Россия» приложит все усилия к минимизации возможных неудобств пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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