2020-01-08T19:16:47+03:00
Общество

В Ленобласти марафон «Дорога жизни» ограничит движение по трассе «Санкт-Петербург-Морье»

Он пройдет 26 января
Роман ЛЯЛИН
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Марафон ограничит движениеМарафон ограничит движениеФото: Алина НИЗАМОВА
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Водителям стоит быть внимательнее 26 января во время движение по трассе «Санкт-Петербург — Морье» в Ленинградской области. В этот день будет проходить марафон «Дорога жизни», который посвящен 76-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Из-за этого на дорогу будут введены ограничения.

- Ограничения движения вводятся с 11.00 до 17.30, - сообщают в правительстве Ленобласти. - Объездные пути для автомобилей и автобусов предусмотрены по дорогам «Спецподъезд Ваганово», «Подъезд к Коккорево», «Проба — Лепсари — Борисова Грива», «Подъезд к поселку Рахья», «Станция Магнитная — поселок им. Морозова», «Мельничный Ручей — Кирпичный завод», «Санкт-Петербург — завод им. СвердловаВсеволожск», а также федеральной трассе А-120 «Магистральная» (Северное полукольцо).

Ограничение движения будут вводить поэтапно. При этом машины экстренных служб будут спокойно проезжать, их закрытие дороги не коснется. Старт марафона будет в 11:00 и в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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