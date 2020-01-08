В Петербурге в Рождество на улице начали распускаться цветы

8 Янв. 2020 2020-01-08T19:32:28+03:00

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В Санкт-Петербурге теплая зима привела к тому, что цветы начали распускаться раньше времени. Из-за плюсовой температуры и отсутствия снега растения на улице стали цвести. Необычное для этого времени года явление заметили в Ломоносове.

- Рождество в Петербурге, - опубликовала фото распустившихся цветов горожанка Наталья.

На фото можно заметить примулу. Обычно она цветет после схода снега. Это происходит чаще всего в марте или апреле. При этом отмечается, что примула - цветок, который распускается одним из первых.

К слову, в прошлые года цветение примулы зимой замечали и в Москве. Из-за теплой погоды цветок там тоже распустился раньше времени.

ИСТОЧНИК KP.RU