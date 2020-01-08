2020-01-08T20:04:19+03:00
Происшествия

В Петербурге трамвай насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Роман ЛЯЛИН
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Трамвай сбил пенсионерку Фото: ДТП и ЧП ПетербургаТрамвай сбил пенсионерку Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Смертельная авария произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга. Трамвай ехал на зеленый сигнал светофора, когда 78-летняя пенсионерка стала переходить дорогу по "зебре".

- Авария произошла пересечение улиц Доблести и Петергофского шоссе, - поясняют в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Машинист трамвая, женщина, стаж управления трамваем с 2015 года, ехала на разрешающий сигнал светофора. В зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пенсионерку.

В итоге от полученных травм пожилая дама скончалась на месте. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Трамвай шел по маршруту № 60.

ИСТОЧНИК KP.RU

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