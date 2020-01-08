В Петербурге трамвай насмерть сбил 78-летнюю пенсионерку
Смертельная авария произошла в Кировском районе Санкт-Петербурга. Трамвай ехал на зеленый сигнал светофора, когда 78-летняя пенсионерка стала переходить дорогу по "зебре".
- Авария произошла пересечение улиц Доблести и Петергофского шоссе, - поясняют в ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. - Машинист трамвая, женщина, стаж управления трамваем с 2015 года, ехала на разрешающий сигнал светофора. В зоне регулируемого пешеходного перехода совершила наезд на пенсионерку.
В итоге от полученных травм пожилая дама скончалась на месте. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.
Трамвай шел по маршруту № 60.
ИСТОЧНИК KP.RU