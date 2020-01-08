2020-01-08T21:13:24+03:00
Общество

Беременные петербургские нерпы страдают из-за отсутствия льда на Финском заливе

Также теплая погода становится проблемой для вскармливания детенышей
Роман ЛЯЛИН
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Нерпы под угрозойНерпы под угрозойФото: СОЦСЕТИ
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Теплая погода и отсутствие заморозков плохо влияет на петербургских нерп. Специалисты переживают из-за отсутствия льда на Финском заливе. Это плохо сказывается на местных тюленях.

- Впервые за многие годы льда на Финском заливе и на Ладоге нет совсем и пока что не предвидится, - сообщают эксперты в группе "Спасение тюленей". - Лед и толстый слой снега являются ключевыми факторами для успешного выкармливания нерпами своего потомства. Уже в первых числах февраля самки при нормальной погоде должны полностью закончить подготовку к родам. К тому же, на море практически ежедневно высокие волны, дожди и ветра, которые не дают животным возможности даже передохнуть на камнях.

Особенно, такая погода сказывается на беременных самках. В это время они отдыхают на льду. Вместо этого нерпы тратят свои силы на борьбу со стихией.

- Если все так и будет продолжаться, то нас с вами ожидает эпичный спасательный сезон, - делятся специалисты. - Пока обстановка для животных крайне неблагоприятная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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