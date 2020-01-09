2020-01-09T09:28:50+03:00
Происшествия

На железнодорожной станции в Петербурге произошла утечка перекиси водорода

Контейнер с жидкостью перегнали в Шушары для устранения ЧП
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге произошла утечка перекиси водорода из грузового контейнераВ Петербурге произошла утечка перекиси водорода из грузового контейнераФото: Александр ГЛУЗ
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Сотрудники МЧС Петербурга сообщили об утечке пероксида водорода, известного всем по названию – перекись водорода. Ночью в четверг, 9 января, в 3:17 часов на железнодорожной станции «Московская Сортировочная» в Невском районе города была обнаружена течь в одном из контейнеров. Жидкость капала на землю из-за чего было принято экстренное решение увезти вагон в безопасное место для устранения неполадки.

- Вагон к пожарному поезду и перегнали на станцию Таможенный терминал в Шушары, - рассказали в МЧС Петербурга.

На указанной станции есть все необходимое инженерное оборудование для вскрытия контейнера и устранения течи. Сообщений о потенциальной опасности не поступало.

Перекись водорода – это бесцветная и негорючая жидкость. Сама по себе она не является взрывоопасной, однако ее смесь с некоторыми органическими веществами может быть опасной. Также пероксид при вдыхании вызывает кашель, першение в горле. В случае попадания внутрь может вызвать боль в животе рвоту, а на коже оставляет белые пятна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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