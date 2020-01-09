Петербуржец-уголовник похитил бывшую возлюбленную, избил ее и вывез загород

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:01:24+03:00

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Полиция Петербурга и Ленинградской области расследует дело о жестоком похищении женщины ревнивым мужчиной. Разборки бывших возлюбленных произошли в ночь на среду, 8 января. 35-летний житель Северной столицы в 4 часа ночи отжал оконную раму квартиры дома 12 по улице 1-го Мая в Шлиссельбурге, где живет его бывшая пассия, 36-летняя женщина, и забрался внутрь, пока та спала.

- В квартире мужчина удерживал женщину, избивал ее и угрожал ножом. Все это продолжалось до 8 часов утра. После он вытащил ее на улицу, посадил в машину и вывез из города, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Мужчина вывез свою возлюбленную в Бокситогорск, где около 11 часов утра у дома 3 по Фестивальной улице женщине удалось сбежать. Ревнивец пытался преследовать пленницу. Это услышала местная жительница из своей квартиры и позвонила в полицию, сообщил, что кто-то убивает девушку.

Сбежавшая обратилась в полицию. Тем же вечером правоохранители задержали мужчину возле его дома в Петербурге на проспекте Косыгина. Оказалось, что настоящее имя задержанного совсем другое, а за его плечами около 15 судимостей.

ИСТОЧНИК KP.RU