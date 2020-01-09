Двухлетний малыш умер, подавившись фасолью в Петербурге

9 Янв. 2020 2020-01-09T10:18:46+03:00

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Долгие новогодние выходные трагически закончились для семьи из Петербурга. Днем в среду, 8 января 2020 года, маленький ребенок – двухлетний мальчик, умер, пока был на даче у бабушки. Смерть произошла по нелепой случайности – малыш нечаянно подавился сушеной фасолью и задохнулся.

- Все произошло в 13:30 часов 8 января в дачном доме садоводства «Керамик» в поселке Рябово Тосненского района. Со слов родственников, трагедия случилась из-за недосмотра 80-летней бабушки, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На момент смерти малышу было 2,5 года. В апреле мальчику должно было исполнится три года.

Известно, что семья у ребенка благополучная, живут в Петербурге. Труп мальчика направлен в морг для установления причин смерти. Также с места была изъята пластиковая банка с фасолью.

ИСТОЧНИК KP.RU