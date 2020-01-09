2020-01-09T10:45:44+03:00
Происшествия

В супермаркете на Стародеревенской покупатель напал с ножом на кассира

Посетитель требовал, чтобы его пустили без очереди и устроил драку
Петр КИБЕР
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В магазине покупатель порезал кассира.В магазине покупатель порезал кассира.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Последний день новогодних праздников подорвал нервное и физическое здоровье петербуржцев. Так, в супермаркете на Стародеревенской улице повздорили покупатель, желавший пройти без очереди и кассир. Последний в итоге получил удар ножом.

- 8 января в 21.13 в полицию поступило сообщение от 32-летнего сотрудника одного из сетевых магазинов о том, что покупатель нанес ему ножевое ранение, после чего скрылся, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшим стражам порядка работники магазина пояснили, что конфликт возник из-за того, что посетитель пытался пролезть без очереди. Возникла перепалка, переросшая в драку. После короткой потасовки покупатель сбежал, а кассир почувствовал боль в области поясницы.

Медики диагностировали у потерпевшего неглубокую резаную рану. После ее обработки потерпевшего отпустили домой.

Нападавшего - мужчину 35-40 лет, среднего роста и в черной куртке, ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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