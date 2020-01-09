2020-01-09T11:08:17+03:00
Общество

Ремонт метро «Балтийская» стал сюрпризом для петербуржцев в первый рабочий день

Поехавшие на работу горожане уткнулись в закрытые двери станции
Петр КИБЕР
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Десятки петербуржцев не знали про изменение работы "Балтийской" и уткнулись носом в закрытые двери. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedДесятки петербуржцев не знали про изменение работы "Балтийской" и уткнулись носом в закрытые двери. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Первый рабочий день после долгих новогодних праздников стал простым не для всех петербуржцев. Так, жители города, живущие у станции метро «Балтийская» утром 9 января опоздали на работу. Причиной стал ремонт эскалатора и ограничение на вход. Люди уткнулись носом в закрытие двери вестибюля.

- Закрыт вход в метро на станции «Балтийская». Причина неизвестна, - писали в соцсетях обеспокоенные горожане.

Некоторые даже пытались шутить:«Переучет», но большинству было не до веселья, ведь ехать на работу было как-то надо. При этом загадки, как и вины метрополитена в произошедшем нет. Еще в конце декабря на сайте подземки было опубликовано сообщение об изменении работы вестибюля станции «Балтийская» из-за ремонта одного из эскалаторов.

- С 8 января по 12 февраля 2020 года по будним дням с 08:10 до 09:20 вход в вестибюль закрыт; с 17:00 до 19:00 вход в вестибюль ограничен, - сообщает пресс-служба метрополитена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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