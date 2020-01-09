Первый рабочий день в Петербурге начался без пробок

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:30:06+03:00

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Закончились продолжительные новогодние выходные и многие жители Петербурга в четверг, 9 января, вышли на работу. На удивление, вопреки ожиданиям, дороги города оказались необычайно свободными – в Северной столице в утренний час пик практически не было пробок. Максимальная загруженность на дорогах утром составила 4 балла, что на 2 балла меньше, чем обычно.

- На ряде магистралей было отмечено нехарактерно свободное для данного времени движение. Всего в 3 балла затор был на Заневском проспекте и проспекте Косыгина в сторону центра, что на 3 балла меньше, Пискаревский проспект в центр – 4 балла, что на 3 балла ниже обычного, а на проспекте Славы и Народной улице к Московскому наблюдался 3-балльный затор, что также на 3 балла меньше, - говорится в отчете сервиса «Яндекс.Пробки».

Самые большие пробки в Петербурге наблюдались в 8 утра на Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице. Затор растянулся на 4,2 километра и продержался 1 час 30 минут. Также в 9 утра автомобилисты постояли на внешней стороне КАД от Токсовского шоссе до проспекта Культуры. Пробка продержалась 50 минут. С 9:40 в течение 2 часов 40 минут простояла пробка в 2,4 километра на Колтушском шоссе от Южного шоссе до железнодорожного переезда.

ИСТОЧНИК KP.RU